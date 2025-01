Gruppo Cremonini, Standard Ethics conferma rating di sostenibilità

(Teleborsa) -, multinazionale italiana attiva nell'industria alimentare con particolare focus sull'industria della carne bovina e sulla fornitura di prodotti per la ristorazione. Si tratta del terzo notch su nove (nella fascia "Very Low") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.Gli analisti scrivono che Cremonini è impegnata in un. I temi ESG spaziano dalla sicurezza in ambito alimentare al benessere animale e possono riguardare anche sinergie tra società controllate. Tenuto conto delle dimensioni dell'attività, è consigliabile avere una maggiore disponibilità di policy pubbliche a carattere strategico ed una più efficace rendicontazione di Sostenibilità per l'intero perimetro del Gruppo. La stessa governance (dalla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione ai poteri di eventuali comitati e funzioni ESG) riveste importanza nelle strategie di medio lungo periodo in materia ambientale e sociale.In generale, l'può imprimere maggiore energia nel rispondere alle crescenti sfide sulla Sostenibilità.