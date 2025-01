Hera approva piano al 2028. MOL in crescita fino a 1,7 miliardi con spinta da M&A

Hera

(Teleborsa) - Il CdA di, multiservizi quotata su Euronext Milan, ha visionato i risultati preconsuntivi 2024 eL'anno appena concluso evidenzia una performance positiva dei margini industriali di tutti i business del portafoglio, con un, rispetto ai 1.495 milioni del 2023. La robusta generazione di cassa, supportata anche da una gestione efficiente del capitale circolante, ha permesso il mantenimento del rapporto tra debito netto/MOL al di sotto del 2,6x in linea con il valore del 2023. Alla luce di questi dati, è stata: si prevede di proporre al CdA una distribuzione del dividendo di 15 centesimi di euro per azione, in aumento del 7,1% rispetto alla cedola di competenza 2023 pagata nel 2024 e che si confronta con la previsione di crescita del 3,5% del precedente Piano industriale (14,5 centesimi).Per quanto riguarda il nuovo piano, la strategia si concentra sulla: allocazione efficiente dei capitali su progetti di investimento con i migliori profili di sostenibilità-rischio-rendimento, espansione delle quote di mercato, allargamento del perimetro attraverso operazioni di M&A, ed efficientamento dei costi anche finanziari.Le progettualità di piano promuovono una crescita strutturale complessiva deldi 475 milioni di euro, esattamente in linea con i target previsti dal precedente Piano industriale, con un. Tale crescita permette di più che compensare il venir meno del totale delle opportunità di business non ricorrenti per un valore pari a 170 milioni di euro in arco piano e di raggiungere un MOL complessivo di 1.700 milioni di euro al 2028, in aumento rispetto al precedente obiettivo di Piano al 2027.Il Piano prevede anche un contributo alla, in linea con il track record, proseguendo così l'allargamento del perimetro aziendale. La sottoscrizione di un accordo quadro con la modenese AIMAG, di cui Hera è socio dal 2009 con una quota pari al 25% del capitale sociale, prevede il rafforzamento della partnership industriale tra le due realtà e costituisce già un tassello significativo di questo capitolo.Nel periodo 2024-2028 il piano prevede, un impegno finanziario superiore del 6% al precedente documento strategico e del 46% agli investimenti degli ultimi 5 anni: ai 4,6 miliardi di investimenti direttamente finanziati dal gruppo Hera, si aggiungono infatti quasi 500 milioni di contributi tra risorse del PNRR e altri istituti. Il 61% degli investimenti sarà destinato ai business regolati, mentre il restante 39% sarà riservato ad alimentare la crescita dei business a mercato. Alle reti sarà dedicata oltre la metà degli investimenti (2,5 miliardi pari al 54%). Inoltre, circa l'8% delle risorse servirà per cogliere eventuali opportunità di crescita esterna.L'è atteso in, sostenendo così l'aumento dei dividendi, per arrivare a 17 centesimi di euro al 2028 (+21% rispetto all'ultimo dividendo pagato). Ai prezzi correnti del titolo Hera, la politica dei dividendi garantisce un rendimento medio di circa il 5% e offre una piena visibilità sui dividendi prospettici in ciascun anno di Piano. Il ritorno complessivo per l'azionista, che considera sia l'andamento atteso degli utili che il rendimento dei dividendi, si conferma pertanto a un tasso medio annuo di circa l'11%.