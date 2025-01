Intred, TP ICAP Midcap alza target price e conferma Buy

Intred

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato il(aper azione da 18 euro, upside potenziale del 74%) e confermato la(a) sul titolo, operatore di telecomunicazioni quotato su Euronext Growth Milan, dopo la revisione al rialzo delle stime EPS (24/25E/26E +2%/+1%/+1%) per prudente revisione in positivo del margine EBITDA, effettivo e concreto avanzamento nell'attivazione di utenze dei bandi 1 e 2, e un positivo contributo potenziale rivisto al rialzo del segment data center.Sul fronte dei data center, gli analisti credono che per raggiungere questi obiettivi ci possa essere la(TPICAP capex 25/26 21/22 milioni di euro vs. piano strategico 20 milioni di euro 25/26) che possono influenzare negativamente il cash flow. I capex negli ultimi 4 anni per Intred sono stati superiori a 110 milioni di euro (media di circa 28 milioni di euro).