PNRR, Foti: raggiunto 54% obiettivi, spesi 61 miliardi

(Teleborsa) - Il numero di obiettivi del PNRR da raggiungere sono 621 e al 31 dicembre 2024 quelli "ra". Così il ministro degli Affari europei, Pnrr e politiche di coesione,, illustrando le linee programmatiche del dicastero nelle commissioni congiunte politiche Ue di Camera e Senato. Al 30 novembre, secondo i dati del Mef "che rispecchiano una situazione di tre mesi prima - ha detto Foti - siamo aun dato che non tiene conto però degli effetti che penso possano essere importanti soprattutto per il sistema degli enti locali"Foti ha poi ricordato che "abbiamo tre rate di fronte a noi ancora da poter richiedere e 284 obiettivi da raggiungere. È un impegno che deve essere svolto con la massima attenzione per evitare facili entusiasmi per poi trovarsi cocenti delusioni". Il ministro degli Affari europei ha aggiunto che "siamo il primo Paese che ha chiesto sia la sesta che la settima rata e quando anche laQuello del Pnrr è un "argomento delicato" e "assicuro che il Parlamento sarà coinvolto" nella discussione, ha detto ancora Foti. "Intendo investire i due rami del Parlamento - ha detto - sono dell'avviso che vada fatta una discussione alla Camera e una al Senato nel momento in cui abbiamo una proposta da poter formulare. Ritengo che non sia privilegio di pochi poter sapere di un argomento che interessa tutti. So cosa ho detto quando è stato discusso la prima volta il Pnrr,