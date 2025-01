Assiom Forex, Intelligenza Artificiale e protezionismo tra i temi dei dibattiti

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - L’applicazione dell'Intelligenza Artificiale al settore finanziario e l'economia tra protezionismo e libero mercato. Saranno questi i principali temi che saranno affrontati durante i lavori del, che si apriranno. Un'occasione per ascoltare con attenzione il discorso del Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta alla comunità finanziaria riunita a Torino al Centro Congressi Lingotto da venerdì 14 a sabato 15 febbraio.Nei padiglioni sorti presso l'ex stabilimento automobilistico, banche, imprese e mondo della finanza si interrogheranno su queste tematiche e sulle loroL'evento, che vedràquale Main Partner, prenderàcon i saluti di Massimo Mocio, Presidente di Assiom Forex, cui seguirà un raro keynote Speech di Chiara Scotti, Vice Direttrice Generale della Banca d'Italia, già ricercatrice presso la Federal Reserve System. Il suo intervento sarà dedicato ai temi dell'innovazione tecnologica e alle modalità con cui questi sviluppi possono essere conciliati con gli obiettivi di stabilità finanziaria.Seguirà unnel quale saranno approfondite le sfide e le opportunità legate all'Ie alla transizione digitale nel settore finanziario. Il focus sarà l'impatto dell'IA sull'efficienza operativa, sull'automazione dei processi e sulla personalizzazione dei servizi. Il seminario, moderato da Andrea Prampolini, co-responsabile della Commissione Fintech & Digitalization di ASSIOM FOREX, vedrà la partecipazione di relatori quali Maria Luisa Gota, Responsabile Divisione Asset Management Intesa Sanpaolo e Amministratore Delegato Eurizon Capital SGR, Anna Kunkl, Senior Partner di Be-Consulting, Giuliano Noci, Pro-rettore Politecnico di Milano, e Uljan Sharka, Founder & CEO di iGenius.La giornata diprevedei saluti di benvenuto del Sindaco di Torino Stefano Lo Russo, cui seguiranno quelli del Presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro e del Presidente di ASSIOM FOREX Massimo Mocio che precederanno il Discorso alla comunità finanziaria delAlle ore 14.30 si terrà la consueta, organizzata in collaborazione con Radiocor-. Il tema scelto per quest'anno è "L'economia mondiale tra protezionismo e libero mercato". Durante il dibattito si affronteranno temi legati alle crescenti spinte verso politiche economiche protezionistiche, che stanno ridefinendo le dinamiche globali, in contrapposizione a quelle del libero mercato. Protezionismo e libero mercato offrono prospettive contrastanti: il primo tutela industrie e posti di lavoro, ma può alimentare tensioni e incrementare i costi; il secondo promuove scambi ed efficienza, ma solleva preoccupazioni sull'occupazione e sui rischi di eccessiva specializzazione. In questo contesto, il mondo cerca un nuovo equilibrio, con una globalizzazione rinnovata che pone al centro temi come la sostenibilità, la digitalizzazione e la regionalizzazione delle catene del valore.Il Direttore del Sole 24 Ore e di Radiocor Fabio Tamburini modererà la tavola rotonda, tra i cuici saranno Angelo Camilli, Vice Presidente per il Credito la Finanza e il Fisco di Confindustria, Marco Gilli, Presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo, Emma Marcegaglia, Presidente Marcegaglia Holding, Mauro Micillo, Chief of IMI Corporate & Investment Banking Division di Intesa Sanpaolo, e Silvia Maria Rovere, Presidente di"Siamo certi che il Congresso rappresenterà, in un contesto segnato dall'avvio del ciclo di normalizzazione della politica monetaria, ma anche da crescenti tensioni geopolitiche e dall'urgente necessità di rilanciare una sostenibile crescita economica. Sarà per noi un grande onore ospitare, come ogni anno, il Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, che terrà il suo Discorso ufficiale nella mattinata di sabato 15 febbraio", ha dichiarato Massimo Mocio, Presidente di ASSIOM FOREX.L'esperienza positiva delle ultime edizioni ha suggerito digià apprezzata dai Soci per tutti gli eventi in agenda, inclusa la tavola rotonda pomeridiana di venerdì 14 febbraio. A seguito della chiusura dei lavori del Congresso, nel pomeriggio del 15 febbraio, si terrà l'che rimarrà in carica fino al 2028. La mattina successiva, i 27 neoeletti sceglieranno i nominativi di chi ricoprirà le cariche associative della Presidenza per i prossimi tre anni. Verranno così eletti Presidente, Vicepresidenti, Segretario e Tesoriere.