CONSOB vieta attività di offerta al pubblico per "Piani di investimento" di Eminent Miner

(Teleborsa) -haresidente in Italia avente ad oggetto i "Piani di investimento" denominati "Tesla", "Real Estate", "Hydro Power" e "Gas" posta in essere dalla così denominata "" anche tramite il sito internet https://eminent-miner.com.I "" si distinguevano tra loro per il deposito minimo e massimo consentiti nonché per la percentuale di "guadagno" che assicuravano ai sottoscrittori con cadenza quotidiana, come di seguito: "Tesla, minimo 100 USD, massimo 999 USD, interesse giornaliero del 8% per 1 giorni"; "Real Estate minimo 1.000 USD, massimo 4.999 USD, interesse giornaliero del 4% per 4 giorni"; "Hydro Power, minimo 5.000 USD, massimo 9.999 USD, interesse giornaliero del 4% per 5 giorni"; Gas, minimo 10.000 USD, massimo 100.000 USD, interesse giornaliero del 3% per 10 giorni".L'Autorità sottolinea che sono state riferitetramite il sito https://eminent-miner.com e iniziative con cui un risparmiatore ha riferito di essere state indotto a investirvi dietro sollecitazione di soggetti collegati all'operatività del sito https://eminent-miner.com e a effettuare ripetuti versamenti di denaro all'asserito fine di recuperare le somme precedentemente investite.