Fink (BlackRock): troppo pessimismo sull'Europa, momento di investire di nuovo

(Teleborsa) - "C'è". Lo ha affermato, CEO di, all'evento conclusivo del World Economic Forum a Davos. "Credo che sia probabilmentein Europa", ha detto, aggiungendo che c'erano ancora progressi da fare in aree come l'unione dei mercati dei capitali."Per gli- ha proseguito - penso che la prospettiva sia la. Qualunque impresa, grande o piccola, può trovare capitali e questa queste fondamenta le conferiscono una abilità, per la forza dei suoi mercati dei capitali, di ricostruirsi e cambiare direzione, e modificarsi più velocemente di qualunque altra economia nel mondo. Trump è capace di sbloccare capitali con meno regolamentazione e questo consente agli USA di essere meno vincolati dai suoi problemi di bilancio".In un altro passaggio, ha detto che "l', ma non sta funzionando in paragone con gli Stati Uniti, in termini di crescita, innovazione, capacità di cambiare. L'Europa deve essere sullo stesso piano, ma. Vedo che tutti gli elementi sono lì, e per questo sono ottimista, ma bisogna ammettere i problemi".Sull'inflazione e i rendimenti dei bond, Fink ha detto che "il mercato obbligazionario ci informa sul mood dell'economia globale. E sta indicando che l'inflazione potrebbe essere leggermente più ampia di quanto previsto". Quindi potremmo essere "".