Lovaglio (MPS): operazione innovativa a cui pensiamo dal 2022, in Italia M&A spesso noioso

Banca Monte dei Paschi di Siena

Mediobanca

(Teleborsa) - "Il gruppo sarà sviluppato attorno ai due brand superiori e first in class. Voglio essere chiaro su questo:. Crediamo fermamente che ci servono professionisti specializzarti per il Corporate e Investment Banking, mente il Consumer finance si adatta meglio con le capacità del nostro network". Lo ha dichiaratodi, durante la conference call di presentazione dell'offerta percon la diversificazione dei ricavi, rimanendo attrattiva per i migliori talenti, rendendo Mediobanca ancora più focalizzata sull'M&A e il mercato dei capitali, che è nel suo DNA", ha aggiunto.A chi gli chiedeva un commento sullo scenario più complessivo del mercato italiano e delle mossa di soci pesanti, ha detto: "Non c'è da analizzare il contesto, perché. Ci sono cose che possono facilitarlo e ovviamente guardiamo a cosa accade sul mercato. È il nostro dovere essere un po' coraggiosi e prendere posizione e avvantaggiarci di questo momento, essendo ottimisti sulla forza e capacità di MPS, crescendo con un partner che può aggiungere linee di ricavi in un ambiente di tassi calanti e con sinergie di ricavi arrivano da commissioni".Lovaglio ha raccontato che aveva prospettato al MEF, primo azionista dell'istituto, l'operazione su Mediobanca già alla fine del 2022. Il 16 dicembre 2022, dopo aver completato l'aumento di capitale da 2,5 miliardi ": continuare da soli, fare un'operazione fra pari e un'operazione con Mediobanca. Ora è giunto il momento".Pressato dagli analisti sull'operazione non usuale, ha detto: "Siamo portati ad accettare transazioni semplici, noiose e con alto impatto social. Questa volta combiniamo competenze, ricavi, network, posizionamenti insieme, perché non competiamo e siamo complementari.. Saremo il numero 3 in Italia, dando un grande potere all'organizzazione, con una strategia ben definita"., ma ci piace per questo. È innovativo ed è un nuovo approccio al consolidamento", ha aggiunto, definendo l'operazione "plug-in" soprattutto per l'aggiunta del franchise Investment Banking di Mediobanca."Vogliamo fare un'offerta attrattiva perché crediamo che, per acquisire capacità chiave per mercato italiano dove i tassi caleranno e ci serviranno soldi per fare investimenti tecnologici - ha spiegato in un altro passaggio - Dobbiamo pensare avanti e non solo a quello che immediatamente conveniente o meno. Stiamo presentando il deal, penso che il modo in cui lo stiamo facendo è amichevole, per offrire l'opportunità di unirsi a noi e diventare un player forte".Lovaglio ha detto che ilall'operazione su Mediobanca e che non ha "visibilità" sugli azionisti e sul loro apprezzamento per il deal, ma pensa che sia "molto attraente e saremo capaci di spiegare quanto valore c'è in questo progetto innovativo"."Guarderemo al mercato, è ovvio che se si dovesse presentare l', ovviamene rispettando la normativa, lo potremmo prendere in considerazione", ha risposto a una domanda sul tema.