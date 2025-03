Banca MPS in denaro con Mediobanca in vista assemblea

Banca MPS

FTSE MIB

istituto di Rocca Salimbeni

principale indice della Borsa di Milano

Monte Paschi

Mediobanca

(Teleborsa) -, che guadagna il 2,99% sul Listino di Milano, in un panorama bancario nel complesso ben impostato. Ad alimentare gli acquisti sul titolo della banca senese sono glidel 17 aprile, che non sarà solo straordinaria (approvazione aumento a servizio OPS su Mediobanca e modifiche statarie), ma anche ordinaria (approvazione risultato esercizio 2024 e nomine).Dalla documentazione per l'assemblea è emerso che, fra le modifiche statutarie, c'è quella che prevede lasolo con la partecipazione del rappresentante legale, come previsto dalla legge sui Capitali. Questa modalità sarà solo eventuale ese tenere l'assemblea a porte chiuse o in forma pubblica.Dalla relazione illustrativa pera, invece, emerge che, oltre a sinergie per. L'aggregazione fra le due realtà porterà alla creazione del terzo operatore bancario italiano - si legge nella relazione - con "benefici sull'intera economia italiana" ed aumenterà il sostegno a famiglie ed imprese, "rafforzando il supporto complessivo alle prime, sia nelle esigenze di finanziamento che nella protezione e gestione del risparmio, e affiancando le seconde per catturare opportunità di crescita a livello domestico ed internazionale".Tornando all'andamento del titolo Banca MPS in comparazione con il,si nota che l'mantiene su base settimanale forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +17,63%, rispetto a +5,16% del). La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 7,993 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,659. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 8,327.Oggi fa piuttosto bene anchein Borsa, al secondo posto del FTSE MIB con un rialzo dell'1,51%.