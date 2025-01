MPS, Lovaglio: operazione Mediobanca crea valore da subito per azionisti e sistema Paese

Banca Monte dei Paschi di Siena

Mediobanca

(Teleborsa) - "Con questa operazione di natura industriale vogliamo segnare unche in maniera innovativa crea valore da subito sia per gli azionisti di MPS che di Mediobanca, e ritengo anche per l'intero sistema Paese". Lo ha dichiarato, Amministratore Delegato di, commentando l' OPS su"Puntiamo a un nuovo campione nazionale, con- ha aggiunto - Un nuovo e moderno gruppo bancario altamente competitivo, leader in business specialistici chiave e con una forte solidità patrimoniale, che si pone l'obiettivo di svolgere in modo sempre più virtuoso il ruolo di sostegno a famiglie, imprese e comunità locali"."Insieme e a beneficio di tutti gli azionisti, abbiamo l'opportunità di creare un player con un modello di banca globale best-in-class e resiliente, facendo leva su competenze distintive e complementari, capillari reti distributive e agili piattaforme digitali. Una combinazione di business unica di talenti, know-how, brand e valori - ha detto Lovaglio - Laa beneficio di clienti, dipendenti, azionisti e tutti gli altri stakeholder".