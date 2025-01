OPS MPS-Mediobanca, Sileoni (Fabi): azione strategica di chi ha visione chiara del futuro

Monte dei Paschi di Siena

Mediobanca

(Teleborsa) - "L' offerta pubblica di scambio delsurappresenta, decisa, da chi ha una visione chiara del futuro del settore, della finanza e del Mondo, anche al di fuori dei soliti schemi e rituali". Lo dichiara il segretario generale della Fabi,"L'operazione potrebbe contribuire a- ha detto - MPS, storicamente al centro di vicende complesse, ora si muove in una direzione ambiziosa. L'operazione conferma, tra altro, che MPS, completamente risanata grazie all'indispensabile contributo delle lavoratrici e dei lavoratori oltre che all'ottimo lavoro dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio e del consiglio di amministrazione, può proseguire in un percorso che preservi la sua storia e la sua autonomia, come ho auspicato più volte, pubblicamente, negli ultimi anni"."Un'operazione di questa portata, in ogni caso, non può essere valutata solo sul piano economico e strategico,- ha aggiunto - La tabella di marcia indicata dal Monte dei Paschi conferma la determinazione nel completare rapidamente gli obiettivi prefissati. I tempi relativamente brevi delineati da MPS fanno emergere la necessità di avviare fin da subito un dialogo costruttivo tra le parti coinvolte, incluse istituzioni, azionisti e organizzazioni sindacali, per garantire che il percorso sia socialmente sostenibile e condiviso. La gestione dell'integrazione di due realtà di rilievo come MPS e Mediobanca richiederà un piano industriale chiaro e trasparente, che tuteli le lavoratrici e i lavoratori, la clientela e i territori".