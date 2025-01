Putin apre a negoziati con Trump sull’Ucraina: "Pronto al dialogo diretto"

(Teleborsa) - Ilha dichiarato di essere, elogiando l'ex presidente americano per la sua "intelligenza" e sottolineando un rapporto basato su pragmatismo e fiducia. Secondo Putin, se Trump fosse stato rieletto nel 2020,, accusando inoltre che a Trump sarebbe stata "rubata la vittoria" nelle elezioni presidenziali di quell'anno.Dal Cremlino arriva una conferma:, come dichiarato dal portavoce Dmitri Peskov, che ha respinto le affermazioni di Trump secondo cui il conflitto sarebbe legato ai prezzi del petrolio. Peskov ha ribadito che la guerra dipende invece dalle preoccupazioni russe per la sicurezza nazionale e dalla percezione di minacce nei confronti dei russi nei territori contesi.Il ministero degli Esteri russo ha aggiunto che le relazioni con l’Italia sono ai minimi storici dalla Seconda guerra mondiale, accusandonel processo di pace. Mosca continua inoltre a ritenere che né l'Ucraina né l'Occidente siano seriamente intenzionati a negoziare.La presidenza ucraina ha reagito con, respingendo l'idea di negoziati tra il leader russo e Trump senza il coinvolgimento diretto di Ucraina ed Europa. Andriy Yermak, capo dell’ufficio presidenziale ucraino, ha scritto su Telegram: "Putin vuole negoziare il destino dell’Europa senza l’Europa e dell’Ucraina senza l’Ucraina. Questo non accadrà".