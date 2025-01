"Urbano e Umano": a Milano la presentazione del libro di Fabrizio Capaccioli sul futuro delle città

(Teleborsa) - Si è tenuta ieri, presso il, la presentazione del libro "", scritto daInsieme all’autore Fabrizio Capaccioli, Guido Bardelli, Assessore alla Casa del Comune di Milano, Fulvio Giuliani, direttore de La Ragione, Giuseppe Latour, giornalista ed esperto di edilizia de Il Sole 24 Ore, Massimiliano Mandarini, architetto e biophilic designer e Gabriele Molinari, avvocato e Vicepresidente del Museo Nazionale del Cinema di Torino, che ha curato la prefazione del libro.La presentazione è stata moderata da Sara Monaci, giornalista de Il Sole 24 Ore."Parlare di città significa, a mio modo di vedere, parlare soprattutto di persone. È per questo che sono entusiasta di presentare questo lavoro in cui credo molto". Ha dichiarato l’autore a margine della presentazione. "Un saggio che nasce dalla mia esperienza professionale per la sicurezza delle opere edili ed infrastrutturali e dal mio impegno come presidente del Green Building Council Italia, per stimolare una riflessione sul futuro delle nostre città e per attivare un dibattito urgente su sostenibilità, inclusione e benessere urbano. Tutto si sviluppa attorno a un’idea centrale:. Attraverso questa prospettiva, ho inteso esplorare le dinamiche della sociologia urbana per offrire una chiave di lettura che ci aiuti a ripensare il modo in cui viviamo e costruiamo le nostre città, - conclude Capaccioli- ponendo al centro, con coraggio e visione, il benessere delle comunità".Il ricavato della vendita sarà interamente devoluto alla "e al Rotary Club Passport Innovation, a testimonianza dell’impegno concreto verso un futuro più sostenibile.