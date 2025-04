Eventi e scadenze dell'8 aprile 2025

Domenica 06/04/2025

Lunedì 07/04/2025

Martedì 08/04/2025

(Teleborsa) -- Veronafiere - 57ª edizione del Salone internazionale dei vini e distillati rivolta agli operatori del business sui mercati internazionali. La fiera coinvolge l'intera filiera vinicola globale ed è dedicata allo sviluppo delle relazioni tra produttori, buyer e stakeholder per condividere esperienze e competenze- Milano - Il Fuorisalone 2025 si terrà in concomitanza con il Salone del Mobile. Quest'anno, il tema principale è "Mondi Connessi", che esplora le intersezioni tra umanità e tecnologia, design partecipativo e intelligenza artificiale applicata al pensiero creativo. Ci saranno oltre 300 eventi- Pubblica l'outlook sull'energia- Palazzo del Quirinale - Il Presidente Mattarella incontra i Reali del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in visita di Stato- Ravenna - Importante evento nel settore dell'Industria Energetica. OMC è il luogo ideale per le autorità energetiche, gli amministratori delegati del settore, gli appaltatori, le istituzioni e i consumatori per discutere delle migliori strategie, delle politiche e dei finanziamenti per realizzare l'agenda della transizione energetica- Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita- Rho Fiera, Milano - Il Salone del Mobile di Milano è considerato il più grande evento internazionale del Mobile, appuntamento di riferimento per migliaia di imprese che operano nel settore dell'arredo e del progetto. Forum degli addetti ai lavori con centinaia di espositori e migliaia di prodotti esposti11:00 -- Terrazza Palestro, Milano - Due realtà bancarie di primo piano si incontrano per presentare una collaborazione destinata a favorire l'accesso al credito per le PMI, motore dell'economia italiana. Intervengono Giordano Villa, Co-Head of Private Bank Italy di Deutsche Bank e Marzio Pividori, CEO di Banca AideXa11:00 -- Camera dei deputati - Presentazione del Rapporto 2024 di italiadecide "Il futuro della città pubblica. Innovazioni, diritti e mercati" edito da Il Mulino. Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Introduce Anna Finocchiaro, Presidente italiadecide11:30 -- Generali Convention Centre, Trieste - Presentazione del nuovo Centro di Ricerca sull'Intelligenza Artificiale, con il ministro Salvini12:00 -- La Commissione Difesa svolge l'audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro, sulle linee generali dell'incarico ricoperto12:00 -- Il valore della moneta in italia dal 1861 al 202412:30 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra il Presidente del Senato francese, Gérard Larcher13:00 -- ADI Design Museum, Milano - Evento di presentazione dell'opera "Pensiero Binario", realizzata dai designer Giulio Iacchetti e Lorenzo Madonini per il Gruppo FS Italiane. Interverranno Alessandra Calise, Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne del Gruppo FS e Giulio Iacchetti, Industrial Designer14:45 -- Reggia di Caserta - Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani presiede con il Ministro degli Affari Esteri olandese, Caspar Veldkamp, la sessione ministeriale della quarta edizione della Tavola Vanvitelli/Van Wittel15:00 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra le rappresentanze imprenditoriali sui dazi15:30 -- Dichiarazione introduttiva di Piero Cipollone in audizione sull'euro digitale davanti alla Commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del Parlamento Europeo a Bruxelles17:00 -- Villa Miani, Roma - Quinta edizione del Premio Valore 2025 dedicato quest'anno a "Tutela dei diritti della persona nell'era dell'Intelligenza Artificiale" promosso dall’Associazione Valore Uomo e conferito a professionisti e personalità di alto profilo e di grande umanità