Design Week 2025: Ikea presenta il design democratico

(Teleborsa) - In occasione della, IKEA torna ad allestire una delle installazioni più ampie ed ambiziose della kermesse milanese, ospitato quest’anno all’interno dello spazio espositivo Tenoha, in via Vigevano 18. Attraverso installazioni immersive, novità, talk, performance musicali e workshop aperti al pubblico, IKEA dà vita a un, animato dalle piccole scelte quotidiane e proiettato verso una visione più inclusiva e sostenibile del futuro. "lo scopo principale della nostra installazione è quello di colmare il gap tra quello che il pubblico pensa che Ikea faccia per l’ambiente e quello che fa realmente" - ha dichiarato Vanessa Cosme, creative leader per Ikea Global Events e responsabile ed ideatrice dell’installazione - "per noi la design week è il posto ideale dove mostrare i nostri valori ed incontrare il nostro pubblico, ed abbiamo deciso di farlo dando la possibilità ai visitatori di vivere una serie di".Una parte importante dell’allestimento è occupato dalla nuova collezione, lanciata in anteprima mondiale a Milano. La collezione è stata curata dai designer Paulin Machado, Nike Karlsson e Ola Wihlborg sotto la direzione della Creative Leader Karin Gustavsson, ed ha lo scopo di aprire la strada al brand verso un segmento che predilige la qualità, mantenendo però lo spirito del design democratico da sempre promosso dal brand svedese. Nella fattispecie si tratta dia quella "standard" di Ikea, restando però altamente competitivi ed offrendo comunque una qualità dei materiali sopra la media, ed una totale attenzione alla sostenibilità della filiera.Accanto alla nuova collezione, IKEA presenta uno spazio ispirato al. Questa zona è quella più esperienziale, che consente ai visitatori di sperimentare tre dei temi più cari ed esplorati da Ikea nei suoi store in tutto il mondo: il cibo, la natura, il gioco. Lo scopo comune di questi percorsi è quello di "", dando ai visitatori un ambiente dove fermarsi e rilassarsi, in perfetta antitesi alla frenesia che contraddistingue il resto della Design Week.La presenza di Ikea non si ferma però allo spazio espositivo di via Vigevano, per il secondo anno di fila infatti, IKEA sostiene The Glitch Camp, ilgratuito realizzato da IED, che accoglie circada tutto il mondo, con l’obiettivo di rendere accessibile Milano durante la Design Week a quanti più giovani possibile. In linea con le iniziative dedicate al tema del sonno, IKEA fornisce un kit per il riposo a tutti i campeggiatori e ha contribuito all’allestimento delle aree comuni con arredi circolari e second-hand."Nel 1995, IKEA ha fatto il suo debutto al Fuorisalone, presentando al mondo il concetto di Design Democratico. Ora, 30 anni dopo,che per noi è legato anche al concetto di qualità e ad un prezzo accessibile" afferma Alpaslan Deliloglu, CEO di IKEA Italia. "Ma guardiamo anche al futuro, esplorando il modo in cui possiamo rendere i prodotti sostenibili una realtà e ispirare un cambiamento duraturo nel nostro modo di vivere".La location, fino al 13 aprile, offrirà un’esperienza inedita a chiunque cerchi un luogo in cui prendere una pausa dalla frenesia della Design Week, all’insegna di incontri e nuove ispirazioni, della sostenibilità e dell’abitare consapevole.