Alesse (ADM): da Agenzia Dogane 85 miliardi di entrate garantite ogni anno

(Teleborsa) -ontribuisce alla stesura di diverse norme della legge di bilancio. La nostra è un’amministrazione finanziaria che assicura circaQuest’anno le principali novità riguardano il settore delle accise con l’estensione dell’obbligo del documento di accompagnamento semplificato (Das) a tutti i trasferimenti nazionali di prodotti energetici in quantità inferiore a mille kg. In questo modo la vigilanza fiscale è stata estesa all’intera filiera dei prodotti energetici. Per quanto riguarda i tabacchi e altri prodotti soggetti a imposta di consumo, la legge ha previsto meccanismi di esonero dalla prestazione di cauzioni a garanzie delle accise per gli operatori più affidabili. Una misura che consentirà agli operatori di liberare economie per ulteriori investimenti”. Lo ha dichiaratodirettore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel corso dell’ottavo Forum nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili “La riforma fiscale e la legge di bilancio 2025” promosso da Italia Oggi e patrocinato dalla Cnpr.“Per il settore dei giochi la legge conferma la: la riforma delle aliquote fiscali sia per i giochi a distanza che per quelli fisici che passa dal 25 al 25,5%; sono diminuite le aliquote per le scommesse ippiche; proroga a titolo oneroso delle concessioni fino al 31 dicembre 2026.Il governo - ha aggiunto Alesse - hmoderno e coordinato con l’Europa a tutto vantaggio degli operatori economici. Una innovazione di grande portata che va ora monitorata sul piano concreto e si inserisce nel più ampio quadro del processo di integrazione che darà vita un'unica autorità doganale per l’UE. Con la riforma del codice doganale dell’UE, sarà introdotto un nuovo sistema di tassazione dell’e-commerce che eliminerà le soglie di esenzione dei dazi doganali per le spedizioni di basso valore con l’applicazione di dazi tra il 5 e il 17%.”.