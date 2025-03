Aeroporto di Firenze, arrestato passeggero con oltre 10 kg di cocaina liquida

(Teleborsa) - I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) di Firenze in servizio presso l', unitamente ai militari della Guardia di Finanza, nell'ambito dei quotidiani controlli ai passeggeri in arrivo e in partenza dallo scalo fiorentino, hannocon al seguito un notevole quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina allo stato liquido.Nello specifico, il passeggero aveva con sé - nel bagaglio stivato - diversi flaconi di shampoo e creme per la barba, oltre a confezioni di succhi di frutta e di frutta sciroppata, che dichiarava di trasportare per amici. La notevole quantità di oggetti confezionati e l'evidente stato di agitazione del soggetto generavano dei dubbi negli operanti, i quali decidevano di approfondire il controllo. Il contenuto dei flaconi dava conferma dell'iniziale sospetto, trattandosi diQuanto rinvenuto è stato posto in sequestro e dalle successive analisi effettuate per definire il principio attivo, il quantitativo effettivo della sostanza e le dosi medie singole ricavabili, è emerso che si tratta di circa 9 Kg di cocaina, dalla quale sarebbero state ricavate più di 58.000 dosi che, una volta immesse sul mercato, avrebbero