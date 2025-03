Recupero crediti Stato, Intrum propone partnership pubblico-privato

(Teleborsa) -, ma occorre affidarsi a chi fa questo lavoro COME professione. E' l'dea avanzata da, società leader nel settore del credito nata da una joint venture tra Intrum Group (51%) e Intesa Sanpaolo (49%), nl corso dell'audizione dinanzi alla Commissione Finanze del senato sul Disegno di Legge 1375 riguardante la rateizzazione a lungo termine dei carichi fiscali.Risso ha sottolineato che ilpuò essere immaginato come unche continua ogni anno a riempirsi più rapidamente di quanto riesca a svuotarsi. Infatti, a fronte di circadi euro di, non si superano idieffettivi, con un(calcolato sullo stock totale pari a quasi 1.300 miliardi) di appena. Tale percentuale è significativamenteche gli operatori specializzati privati, i, riescono abitualmente ad ottenere: questi ultimi registrano infatti Tassi Medi di Recupero chee compresiSecondo Risso la solaper affrontare in maniera strutturale il problema del credito fiscale e a riportare il sistema in equilibrio ma occorre un, ispirato all’esperienza maturata nel sistema bancario dell'ultimo decennio. Per migliorare le performance di riscossione servirebbedell’attività di recupero attraverso partnership con Servicer specializzati;per accelerare il recupero di specifici cluster, in particolare sui nuovi flussi;di crediti in stock.Nell’ambito della prima leva, secondo Intrum, potrebbe essere introdotta unatra Agenzia delle Entrate Riscossione - ADER (o altro soggetto a partecipazione pubblica) e i Servicer privati. UN apprccio simile a quello del Regno Unito, si avvale di unprivati (e su cui anche Intrum UK ha esperienza avendo lavorato per esempio con i Council di Slough e Fulham).Certamente, ildi crediti fiscali è(oltre 60 miliardi di Euro di nuovi crediti fiscali contro circa 20 miliardi di nuovi flussi a deteriorato bancari), e( 1.267 miliardi di "magazzino" di crediti fiscali contro i circa 260miliardi di crediti deteriorati di origine bancaria).sui Servicer, Intrum propone di affidarsi a società che abbiano sviluppatoche fanno uso anche dell’Intelligenza Artificialeper(ad esempio sotto i 10.000 euro) impossibile per una società con un modello operativo tradizionale.In quest’ambito,, una fintech UK che ha sviluppato una piattaforma digitale integrata basata sull’Intelligenza Artificiale, "Master Legal" in grado di gestire ingenti masse di crediti, e che potrebbero ad esempio essere incaricati della gestione dei cluster caratterizzati da procedure concorsuali o da vertenze legali. Intrum Italy ha da molti anni una partecipazione in uno studio legale che già oggi conta 200 professionisti e che è in rapida crescita.