AT&T, abbonati wireless sopra le attese nel quarto trimestre

AT&T

(Teleborsa) -, società statunitense di telecomunicazioni, ha registrato ricavi per ildi 32,3 miliardi di dollari, rispetto ai 32 miliardi dello stesso trimestre dell'anno precedente, in aumento dello 0,9%. L'utile netto attribuibile alle azioni ordinarie è stato di 4 miliardi di dollari, rispetto ai 2,1 miliardi di un anno prima.I ricavi per l'sono stati pari a 122,3 miliardi di dollari, rispetto ai 122,4 miliardi del 2023, in calo dello 0,1%. L'utile netto attribuibile alle azioni ordinarie per l'intero anno è stato di 10,7 miliardi di dollari, rispetto a 14,2 miliardi dell'anno prima.La società ha segnalato 482.000, con un tasso di abbandono previsto leader del settore per i telefoni postpagati dello 0,85%, superando le stime degli analisti di 424.550 (secondo Visible Alpha). Nell'intero anno sono state 1,7 milioni, con un postpaid phone churn dello 0,76%."I solidi risultati di questo trimestre sono il risultato di un periodo di oltre quattro anni di duro lavoro e di esecuzione costante da parte dei nostri team, che ci ha posizionato bene per una nuova era di crescita - ha affermato il- Abbiamo concluso il 2024 con un forte slancio. Clienti e azionisti possono aspettarsi di ricevere ancora più valore nel 2025 mentre espandiamo la più grande rete in fibra del Paese, modernizziamo la nostra rete wireless, facciamo crescere la nostra attività e iniziamo i riacquisti di azioni nella seconda metà dell'anno".