Banco BPM, scissioni mediante scorporo di portafoglio crediti leasing da 350 milioni

Banco BPM

(Teleborsa) -ha comunicato che, nell'ambito delle attività di derisking di cui al Piano Industriale 2023-2026 finalizzate alladi un portafoglio di crediti leasing classificati come, da attuarsi anche attraverso due operazioni di scissione parziale mediante scorporo, a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni rilasciate dalla BCE, sono stati iscritti presso i competenti Registri delle Imprese i progetti relativi alleIn particolare: il progetto di scissione parziale mediante scorporo di Banco BPM a favore di; il progetto di scissione parziale mediante scorporo di Banco BPM a favore diGlisono stati recepiti nella situazione finanziaria del terzo trimestre 2024 e il closing dell'operazione è previsto entro il primo semestre 2025.Tago LeaseCo e Burgos Leasco sono, di cui Banco BPM ha acquisito l'intera quota rappresentativa del capitale sociale. Le partecipazioni sono state acquisite in via meramente funzionale alla realizzazione delle operazioni di scissione in argomento e verranno pertanto cedute, al termine delle scissioni, a un intermediario finanziario iscritto nell'albo tenuto dalla Banca d'Italia.