Crypto, Bitpanda diventa prima grande piattaforma a ottenere licenza MiCAR dalla BaFin

(Teleborsa) -, importante piattaforma di criptovalute, è diventata il(Markets in Crypto-Assets Regulation), rilasciata dall'Autorità federale di vigilanza finanziaria tedesca (). Questo traguardo segna l'inizio di una nuova era per l'azienda, che mira a espandere i propri servizi in tutti gli Stati membri dell'UE in un quadro normativo unificato, si legge in una nota."Con la prima licenza MiCAR per una grande piattaforma di criptovalute, Bitpanda sta definendo un nuovo standard per il settore delle criptovalute, aprendo la strada a servizi sicuri e regolamentati in tutta Europa - ha dettodi Bitpanda - Questo traguardo ci permette di portare investimenti facili e sicuri a oltre 450 milioni di persone, sbloccando un potenziale di crescita senza precedenti in un mercato che siamo pronti a conquistare completamente".Dalla sua fondazione nel 2014, la piattaforma di criptovalute ha raggiunto traguardi significativi, passando da 1 milione dinel 2019 a 4 milioni nel 2023, raggiungendo 5 milioni nel giugno 2024 e 6 milioni nel dicembre 2024 - solo 6 mesi dopo. Con la licenza MiCAR, Bitpanda è pronta a sfruttare le sinergie all'interno dell'UE, accelerando ulteriormente la sua traiettoria di crescita nel 2025.MiCAR introduce un unico regime normativo per il settore delle criptovalute, consentendo a Bitpanda di operare con un'. Questo riduce la complessità e i costi, offrendo al contempo un percorso chiaro per la scalabilità delle operazioni.