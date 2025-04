H-Farm, Education nuovo azionista rilevante al 17,5% con conferimento azioni

H-Farm

(Teleborsa) -, piattaforma di innovazione quotata su Euronext Growth Milan, ha reso noto che gli azionisti Giuseppe Miroglio, Lumar S.r.l., Carryllon Invest S.r.l., Marco Consonni, Giorgio Consonni, Alessandro Consonni, Eastern Star S.r.l., Odissea S.r.l., Value Investors S.r.l., Massimo Dell’Acqua, Sinv Holding S.p.A. e Marvit S.r.l. hannoda ciascun socio., in conseguenza del conferimento effettuato in favore di Education, cessa di essere un azionista significativo della società. Education, in ragione dei conferimenti ricevuti, risulta titolare di 35.036.497 azioni di H-FARM, rappresentative del 17,5055% del capitale sociale, e diventa azionista significativo della società.Glisono ora E-Farm S.r.l.(congiuntamente alla partecipazione detenuta da Riccardo Donadon) con il 33,75%, CGN Futuro S.r.l. con il 32,75%, Education S.r.l. con il 17,505%. Ilha in mano il restante 15,995%.