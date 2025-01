d’Amico esercita acquisto nave per 26,5 milioni di dollari

d’Amico International Shipping

(Teleborsa) -(DIS), società leader a livello internazionale nel trasporto marittimo, specializzata nel mercato delle navi cisterna, rende noto che la propria controllata operativa d’Amico Tankers D.A.C. (Irlanda), ha esercitato la sua opzione di acquisto prevista dal contratto a noleggio a scafo nudo relativo alla MT Cielo di Houston, una LR1 (long-range 1) di portata lorda pari a 74.999 tonnellate, costruita a gennaio 2019 da Hyundai-Mipo, presso il cantiere di Vinashin in Vietnam, per un importo pari a circa US$ 26,5 milioni.È previsto che d’Amico Tankers acquisisca la piena proprietà della nave a settembre 2025, ed il prezzo d’acquisto finale potrebbe leggermente variare in funzione della data di effettiva consegna della Nave, spiega una nota.