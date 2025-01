E-Globe e Cogefeed, partnership per realizzare una serie di impianti fotovoltaici

Cogefeed

(Teleborsa) -, società quotata su EGM PRO e specializzata nello sviluppo e realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, ed, società quotata su EGM e attiva nella progettazione e distribuzione di sistemi di termoidraulica e condizionamento, hanno sottoscritto unper la realizzazione e la gestione, tramite contratti di Operation & Maintenance, di unaaventi una potenza complessiva sino a massimi 25 MW, con un importo forfettario per MW pari a 670.000 euro +IVA, con la possibilità di ampliare tale potenza installata fino a ulteriori 25 MW.Gli impianti previsti dall'accordo saranno realizzati su diverse aree situate prevalentemente nela seguito della stipulazione di ulteriori specifici contratti esecutivi tra Cogefeed e E-Globe. L'accordo, dellacon tacito rinnovo fino alla conclusione dell'operatività prevista, definisce un modello operativo integrato, che comprende ogni fase del progetto, dalla progettazione esecutiva alla fornitura dei componenti, dalle opere civili fino alla connessione alla rete elettrica.Cogefeed saràdel coordinamento complessivo delle attività, inclusa la selezione dei siti, l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie e la gestione delle infrastrutture di supporto. E-Globe curerà la realizzazione tecnica, occupandosi dell'allestimento dei cantieri, dell'installazione dei sistemi e del collaudo finale.Per la realizzazione e la gestione di ciascun impianto sono stati previsti, che verranno tuttavia meglio delineati in dettaglio anche nel contesto dei singoli contratti esecutivi."Grazie a questa collaborazione, saremo in grado di ampliare la nostra offerta con soluzioni efficienti mantenendo la nostra vocazione alla sostenibilità - ha detto- La sinergia tra le nostre competenze operative e la capacità esecutiva di E-Globe ci consentirà di sviluppare progetti ambiziosi. Siamo convinti che questo accordo rappresenti un'importante leva per sostenere la crescita del Gruppo Cogefeed e creare valore per i nostri stakeholder"."Questa collaborazione rappresenta una straordinaria opportunità per unire le nostre capacità tecnologiche alla loro esperienza operativa, con l'obiettivo di offrire soluzioni innovative ed efficienti - ha commentato- La nostra attenzione alla sostenibilità rimane centrale, e siamo certi che questa sinergia ci consentirà di sviluppare progetti ambiziosi che sosterranno la crescita di E-Globe".