Alerion, nel 2024 in forte crescita Ebitda (+36%). Dividendo a 0,61 euro

Alerion Clean Power

(Teleborsa) -ha chiuso il 2024 con unpari a(+36%) e un Utile Netto adjusted pari a 96,2 milioni di euro (+94%). In forte crescita anche iadjusted pari a(187,8 milioni di euro nel 2023). L'Indebitamento Finanziario risulta pari a 533,8 milioni di euro (458,7 milioni di euro al 31 dicembre 2023).Dal punto di vista operativo, ladegli impianti consolidati integralmente nel 2024 è stata di 1.307 GWh, registrando un lieve calo rispetto ai 1.335 GWh del 2023. "Questa flessione – spiega l'azienda in una nota – è stata dovuta principalmente alla ventosità media registrata nell’anno che è stata significativamente inferiore alle medie storiche stagionali, con effetti particolarmente marcati nell’ultimo trimestre, che ha compensato gli effetti positivi derivanti dall’aumento della capacità installata a seguito dell’entrata in funzione di nuovi impianti fotovoltaici in Romania e in Italia".Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea Ordinaria la distribuzione di unpari(al netto delle azioni proprie), in circolazione nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo, con pagamento a partire dal 7 maggio 2025 (data stacco cedola n. 14, il 5 maggio 2025). L'importo complessivo del pagamento è indicato in circaPer il 2025 Alerion prevede undi circa, comprensivo dei risultati derivanti dalle attività in full ownership e di equity recycling. Il Gruppo Alerion ha fatto sapere che proseguirà con la costruzione di nuovi impianti eolici e fotovoltaiciin modalità full ownership, oltre che a portare avanti le attività di equity recycling.