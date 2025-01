Mediobanca, la famiglia Gavio vende azioni dopo l'OPS di MPS

Banca Monte dei Paschi di Siena

Mediobanca

(Teleborsa) -, la, ha175 milail 24 gennaio 2025 (a un prezzo ponderato di 15,9832 euro per azione) e 25 mila azioni il 27 gennaio 2025 (a un prezzo ponderato di 16,55 euro per azione). Il controvalore totale è quindi superiore a 3,2 milioni di euro.Le azioni vendute da Aureliatra soci Mediobanca di cui la società fa parte con 4,3 milioni di azioni. L'annuncio è arrivato dopo l'offerta pubblica di scambio totalitaria volontaria annunciata dasuAurelia ha anche(scadenza 13 dicembre 2025, strike 13) con sottostante 250 mila azioni Mediobanca il 24 gennaio, mentre emergono(scadenza 12 dicembre 2025, strike 12) con sottostante 250 mila azioni Mediobanca il 24 gennaio e un'opzione put (scadenza 12 dicembre 2025, strike 12) con sottostante 250 mila azioni Mediobanca il 27 gennaio. L'opzione put attribuisce al compratore il diritto di decidere se vendere oppure no un'attività sottostante a (oppure entro) una certa data a un prezzo prefissato.