PNRR, Foti: “Nessuna proroga, Italia prima ad aver riscosso sei rate"

(Teleborsa) -. Oltre il 50% del target. La situazione di spesa è pari al 50% dei fondi finora assegnati, circa 122 mld di euro con 61 mld di spese certificate a novembre 2024. Lo ha dichiarato, ministro degli Affari europei, Sud, Politiche di Coesione e PNRR - nel corso del VIII Forum nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili “La riforma fiscale e la legge di bilancio 2025” promosso da Italia Oggi e patrocinato dalla Cnpr - sottolineando che "L’Italia è il primo paese ad aver riscosso sei rate. Abbiamo presentato la settima rata che verrà valutata in contraddittorio con l’UE".“E’ un momento di snodo importante perché partono gli ultimi 18 mesi per alcune significative riforme che serviranno a dare un contributo a una ripartenza più agile del Paese in settori chiave della nostra economia e della nostra industria. Stiamo valutando lo stato dell’arte - ha aggiunto Foti - prima di impegnarci per le prossime tre rate che porteranno altr