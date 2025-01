Zignago Vetro, il calendario finanziario del 2025

Produttore di contenitori in vetro

(Teleborsa) - Ilha reso noto in un comunicato il calendario annuale degli eventi societari relativi all'esame e all'approvazione dei dati finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli Azionisti per l'anno. Eventuali incontri con analisti e investitori saranno comunicati in seguito.: Progetto di Bilancio 2024 e Bilancio Consolidato Integrato: Bilancio 2024, Rinnovo CdA e CS - (Prima convocazione): Informativa finanziaria periodica al 31 marzo 2025; Attribuzione cariche e deleghe poteri: Bilancio 2024, Rinnovo CdA e CS - (Seconda convocazione) -: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025: Informativa finanziaria periodica al 30 settembre 2025