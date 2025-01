Cella fotovoltaica Tandem: 3SUN e CEA raggiungono record di efficienza

Enel

(Teleborsa) -la gigafactory di pannelli fotovoltaici dil’ente pubblico francese di ricerca scientifica nel settore dell'energia, ha raggiunto il nuovo record del 30,8% di efficienza nei test effettuati sulla cella Tandem, l’innovativa tecnologia fotovoltaica in fase di sviluppo. Il nuovo record di prestazione migliora quello precedente di gennaio 2024 di 2,4 punti percentuali e rappresenta un caso unico in Europa perché raggiunto su una cella che misura 9 cm ,Un ulteriore passo importante in avanti per la Gigafactory di Enel, come sottolineaResponsabile di 3SUN, “significativo verso la produzione su larga scala delle celle solari tandem. Grazie alle loro elevate prestazioni, queste celle sono destinate a sostituire le tradizionali celle al silicio. Nei prossimi anni, ci aspettiamo che questa tecnologia diventi lo standard nel settore fotovoltaico, superando le attuali limitazioni delle celle al silicio. Questo progresso è fondamentale per mantenere la competitività europea e promuovere un futuro più sostenibile”.Il successo ottenuto - si legge nella nota - dimostra l’enorme potenziale delle celle fotovoltaiche Tandem che, grazie al connubio perovskite-silicio, garantisconoQuesto processo di efficientamento porterebbe a ottenere benefici significativi per l’intero comparto, con un aumento della produzione di energia elettrica degli impianti fotovoltaici superiore al 20%.Il programma di collaborazione tra il CEA e 3SUN, che oggi è già impegnata nell’industrializzazione dei pannellia eterogiunzione ad alte prestazioni, proseguirà in tutto il 2025 e nei prossimi anni per affrontare i