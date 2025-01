De' Longhi, ricavi preliminari 2024 a 3,5 miliardi (+14%)

De' Longhi

(Teleborsa) - Nel 2024ha registratopari circa 3,5 miliardi, in crescita del 14%, con un quarto trimestre in accelerazione al 18%. Lo rende noto il gruppo, specificando che in particolare nel quarto trimestre i ricavi sono a 1.268 milioni, in aumento del 17,7% (+11,1% a perimetro costante). Nei 12 mesi i ricavi sono pari a 3.497 milioni, in aumento del 13,7% (+6,6% a perimetro costante).ha commentato: "Nel 2024 il Gruppo ha conseguito un robusto aumento del fatturato pari al 14%, in accelerazione al 18% nell’ultimo trimestre sostenuto da una significativa crescita a perimetro costante, oltre che del consolidamento de La Marzocco che conferma il positivo momentum visto nell’anno.sul caffè ed il rinnovato interesse per il mondo della nutrition, ed ha evidenziato negli ultimi tre mesi una crescita del comparto household pari a ca. il 12%. Questi risultati dimostrano nuovamente la capacità del Gruppo di cogliere le opportunità di un mercato in strutturale espansione, grazie anche all’efficacia degli investimenti dedicati all’innovazione e alla comunicazione sui brand. Come anticipato nel corso dell’anno, ci attendiamo di realizzare un miglioramento della marginalità ed una solida generazione di cassa, rafforzando ulteriormente le risorse a disposizione per cogliere eventuali opportunità di crescita esterna, in linea con la diversificazione del portafoglio brand avvenuta in modo strategico negli ultimi anni. Il consolidamento delle dinamiche di crescita, accompagnate dal lancio di nuovi prodotti e dalle campagne media recentemente annunciate, ci portano a. Per quanto riguarda la marginalità del 2024, visto il trend di crescita e tenuto conto degli investimenti in comunicazione sostenuti nel trimestre a sostegno dei recenti lanci di prodotto, stimiamo un adjusted Ebitda nell’intorno di 555 milioni di Euro".I risultati consolidati completi dell’anno 2024 saranno sottoposti all’approvazione del Consiglio di Amministrazione nella riunione prevista per il 14 marzo 2025.