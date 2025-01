Deandreis (SRM-Intesa): porti importanti per svolta green, aumento solare in Italia

(Teleborsa) - "I, attraverso la, rappresenteranno un, ma non l'unico. Ad esempio, vicino ai porti è collocata tutta l'industria petrolchimica che si sta avviando a una riconversione verso la chimica verde, e c'è quindi il ruolo dei porti come spazi ma anche come infrastruttura che favorisce l'import-export via nave". Lo ha affermato, durante la presentazione alla stampa del sesto MED & Italian Energy Report "C'è poi il, che è al centro del tema della decarbonizzazione, dovendo raggiungere obiettivi importanti, e questo è possibile solo se accompagnato dai porti - ha fatto notare - Se i porti non sono in grado di fornire combustibili alterativi è un problema"."C'è quindi un ruolo più ampio che non è solo produzione, che comunque è importante - ha aggiunto - Lo fanno nel Nord Europa con l'eolico off-shore,, non dappertutto perché alcuni porti sono in zone di particolare pregio, ma credo che in qualche anno vedremo progetti importanti in questo senso".Le stime dell'ESPO (European Sea Port Organization) citate nel rapporto hanno mostrato come ladei porti europei nei prossimi 10 anni; una survey condotta su 173 autorità portuali in 85 Paesi ha mostrato come oltre il 90% dei porti abbiano piani di investimento in infrastrutture e in sostenibilità. Inoltre, circa un terzo dei porti analizzati destinerà spazi alla produzione di energia rinnovabile, mentre il 13% espanderà gli impianti di produzione energetica esistenti.