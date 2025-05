Esapro (Algebris) costruirà portafoglio italiano di impianti agrivoltaici avanzati

(Teleborsa) -, società controllata da Algebris Investments attraverso il fondo di private equity Algebris Green Transition Fund,per complessivi 48 MW, grazie al finanziamento "non recourse" da parte di un soggetto terzo perfezionato oggi.Gli "agrivoltaici avanzati" sono innovativi impianti fotovoltaici dotati di specifiche tecnologie che da un lato consentono, nelle aree occupate dagli impianti, il, dall'altro permettono un precisoLe attività saranno avviate nei prossimi giorni, con l'obiettivo di garantire la, in linea con le specifiche richieste del Gestore Servizi Energetici (GSE). Gli impianti saranno realizzati per conto di Orchidea, primario sviluppatore e investitore nel settore del fotovoltaico in Italia.Esapro, nel corso del 2025, realizzeràoltre 130 MW di impianti fotovoltaici, raddoppiando la capacità rispetto all'anno precedente e rafforzando il proprio posizionamento tra i principali EPC e O&M contractor fotovoltaici italiani."Prosegue il percorso di crescita intrapreso da Esapro dopo l'ingresso nel capitale di Algebris Green Transition Fund con l'obiettivo di diventare un operatore leader nazionale sia in termini dimensionali sia di qualità e complessità dei servizi offerti agli investitori nel settore della generazione da fonte solare", ha commentato