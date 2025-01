Immatricolazioni veicoli commerciali, dati misti in UE nel 2024. Boom dei bus green in Italia

(Teleborsa) - Nel, lesono, raggiungendo 1.586.688 unità, trainate da risultati positivi in ??tutti e quattro i mercati chiave, secondo i dati dell'European Automobile Manufacturers' Association (ACEA). La Spagna ha guidato con un notevole aumento del 13,7%, seguita dalla Germania all'8,4%, dalla Francia all'1,1% e dall'Italia allo 0,9%.Al contrario, le nuove immatricolazioni dinell'UE sono% nel 2024, totalizzando 327.896 unità. Questa riduzione è stata principalmente guidata da un calo dell'8,5% nelle vendite di camion pesanti, parzialmente mitigato da un aumento del 5,6% nelle immatricolazioni di camion medi. Tra i quattro mercati principali, Germania (-6,9%), Francia (-2,9%) e Italia (-0,7%) hanno registrato cali, mentre la Spagna ha registrato un notevole aumento del 12%.Le vendite di nuovinell'UE sononel 2024 rispetto al 2023, per un totale di 35.579 unità. L'Italia ha registrato una notevole crescita a due cifre del 26,7%, la Spagna ha visto un aumento del 10,3% e la Francia è cresciuta del 2,2%. D'altra parte, la Germania ha registrato un calo del 2%.Ilè rimasto la scelta preferita per i nuovi acquirenti di furgoni nell'UE nel 2024, con le immatricolazioni in aumento del 10,5% a 1.340.003 unità. Questa crescita ha aumentato la sua quota di mercato di 1,7 punti percentuali, raggiungendo l'84,5%. I modelli ahanno visto un aumento del 3%, stabilizzandosi a una quota di mercato del 6%. I furgonihanno registrato un calo significativo del 9,1%, riducendo la loro quota di mercato al 6,1% dal 7,2% dell'anno precedente. Anche le vendite di furgonisono diminuite del 4,8%, rappresentando solo il 2% del mercato.I camionhanno continuato a dominare nel 2024, rappresentando il 95,1% delle nuove immatricolazioni UE, nonostante un calo del 6,2%. Le immatricolazioni di camion asono diminuite del 4,6%, con la loro quota di mercato rimasta stabile al 2,3% rispetto allo scorso anno. I risultati per i modelli a ricarica elettrica sono variati a seconda dei paesi: Germania (+57,4%), Italia (+115,2%) e Svezia (+59,6%) hanno registrato una forte crescita, ma questi guadagni non sono stati sufficienti a compensare i cali significativi in ??Francia (-57,4%) e Paesi Bassi (-42,3%).Le nuove immatricolazioni di autobus aUE sono aumentate del 26,8% nel 2024, con una quota di mercato in aumento dal 15,9% al 18,5%. L'è diventata il, con un'impressionante crescita del 161,7%, mentre la Spagna è aumentata del 17,5%, diventando il quarto mercato più grande per questo tipo di alimentazione. Anche il mercato tedesco ha mostrato resilienza, crescendo del 4,9%, mentre il mercato francese è sceso dell'11,4%. Le vendite di autobus ibridi-elettrici sono diminuite del 16,1%, raggiungendo una quota del 9,8%. Le immatricolazioni di autobus diesel sono cresciute dell'11,1%, aumentando la loro quota di mercato al 63,1%, in aumento di 1 punto percentuale rispetto al 2023.