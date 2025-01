Safilo: nel 2024 migliora l'Ebitda, stabile l'indebitamento

Safilo Group

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha esaminato in data odierna i principali dati preliminari1 dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. I risultati economico-finanziari dell'intero esercizio saranno approvati dal Consiglio di Amministrazione il prossimo 11 marzo 2025., lepreliminari di Safilo sono state pari a 993,2 milioni di euro, registrando un calo complessivo del 2,3% a cambi costanti e del 3,1% a cambi correnti rispetto al 2023. La contrazione, spiega la società nella nota dei conti, è dovuta alla fine della licenza Jimmy Choo. Al netto di questo impatto, l’andamento delle vendite è stato leggermente positivo, trainato dalla solidità e resilienza del business europeo., l'andamento delle vendite è migliorato rispetto ai precedenti trimestri dell’anno, evidenziando una contrazione dell’1,1% a cambi costanti e dell’1,6% a cambi correnti, a cui ha contributo in particolare la ripresa dei mercati emergenti. Al netto del residuale effetto dell’uscita di Jimmy Choo, il trimestre è stato positivo di quasi il 2%.A livello di EBITDA adjusted , la performance operativa del Gruppo è stata resiliente nonostante la pressione dei ricavi sulla leva operativa. Su base preliminare, l’esercizio si è infatti chiuso con un margine del 9,4%, in miglioramento di 40 punti base rispetto al 2023. Nel 4° trimestre, il margine EBITDA adjusted, pari al 7,5%, è migliorato di 60 punti base rispetto allo stesso trimestre del 2023.Sul fronte della generazione di cassa, ildel 4° trimestre è risultato positivo per 18,9 milioni di euro, portando il flusso dell’anno a 16,7 milioni di euro, incluso l’investimento per acquisire la licenza perpetua dell’Eyewear by David Beckham.Su base preliminare,del Gruppo nell’esercizio, che tiene conto anche del completamento del Programma di Acquisto di Azioni Proprie per 11,8 milioni di euro, è rimasto stabile rispetto al 2023, a 82,7 milioni di euro (40,3 milioni di euro pre-IFRS 16, in miglioramento di circa 3 milioni rispetto al 2023)., "Safilo rimane focalizzata sul rafforzamento e sulla crescita del proprio portafoglio marchi, puntando su un utilizzo sempre più mirato di risorse e investimenti. Il miglioramento economico e finanziario raggiunto nel 2024 rappresenta una solida base per cogliere le opportunità del nuovo anno".