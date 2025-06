Almaviva, downgrade a "BB-" da S&P con outlook stabile

(Teleborsa) - S&P Global Ratings hasu, gruppo italiano attivo nell'Information & Communication Technology,. Allo stesso tempo, ha assegnato il rating "BB-" all'emissione TAP da 300 milioni di euro sulle obbligazioni senior garantite, che saranno utilizzate per finanziare la futura acquisizione di Tivit e sono subordinate al completamento dell'operazione.L'riflette le aspettative di una crescita del fatturato dell'8%-9% e di un'espansione del margine EBITDA di circa 100 punti base (bps) nel 2025, che si traduce in una riduzione dell'indebitamento a 3,5x, e riflettono la previsione che il FOCF diventerà positivo sui debiti normalizzati verso i fornitori in seguito a importanti modifiche contrattuali nel 2024.L'agenzia di rating spiega che Almaviva ha subito una causa di una performance operativa più debole dovuta a diversi eventi eccezionali. Prevediamo un miglioramento degli indicatori di credito a partire dal 2026, grazie all'espansione del margine e alla normalizzazione del capitale circolante, ma ancora al di sotto del nostro requisito di free operating cash flow (FOCF) per il rating "BB".Lacomporterà undi 0,2x e migliorerà la posizione di mercato di Almaviva in Brasile e la diversificazione complessiva, a fronte dei rischi di esecuzione e integrazione.