Snam, offerta di Lunate per quota di minoranza detenuta in ADNOC Gas Pipelines

Snam

(Teleborsa) -, fondo di investimenti alternativi globali con sede ad Abu Dhabi e 105 miliardi di dollari di asset in gestione, ha presentato un'indirettamente detenuta da, il principale operatore europeo di infrastrutture per il gas.L'operazione, che è soggetta alla firma del relativo contratto di compravendita, nonché all'di ADNOC Gas Pipelines sarà perfezionata attraverso il Long-Term Capital Fund I di Lunate.ADNOC Gas Pipelines, una consociata di ADNOC, possiede i diritti di gestione di 38 gasdotti per un totale di 982 chilometri negli Emirati Arabi Uniti (EAU). Rappresenta unche genera flussi di cassa stabili e predeterminati.Snam ha acquisito la sua partecipazione in ADNOC Gas Pipelines nel, attraverso un consorzio costituito da Global Infrastructure Partners (GIP), GIC, Brookfield Asset Management, Ontario Teachers' Pension Plan Board e NH Investment & Securities, attraverso Galaxy Pipeline Assets HoldCo Limited."La cessione della partecipazione in ADNOC Gas Pipeline è2025-2029 appena presentato , che si focalizza sullo sviluppo di un'infrastruttura paneuropea multi-molecola - ha commentato l'amministratore delegato di Snam,- In questa prospettiva, la rotazione di alcuni asset non collocati sui principali corridoi Europei sui quali operiamo ci consente di capitalizzarne il valore".