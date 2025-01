SSP Group conferma guidance dopo aumento vendite del 14% nel primo trimestre

SSP Group

(Teleborsa) -, operatore leader di ristoranti, bar, caffetterie e altri punti di ristoro in località turistiche, ha registrato undell'anno finanziario 2025 (dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2024) su base valutaria costante, inclusa una crescita delle vendite like-for-like del 6%, guadagni contrattuali netti del 5% e un contributo dalle acquisizioni del 5%.Le, su base valutaria costante, come delineato nei risultati FY24, rimangono. Se gli attuali tassi spot delle valute dovessero continuare fino al 2025, l'impatto sulle ipotesi di pianificazione sarebbe dello -0,2% sui ricavi e del -0,7% sull'utile operativo."Abbiamo iniziato bene il nuovo anno finanziario - ha commentato il- Il nostro programma più serrato, incentrato sulla guida dei rendimenti degli investimenti recenti e sul miglioramento dell'efficienza per aumentare la redditività, sta procedendo bene. Le prestazioni nelle regioni in crescita strutturale e con rendimenti più elevati del Nord America e APAC ed EEME, dove continuiamo a investire, sono state particolarmente soddisfacenti nel trimestre. Siamo fiduciosi nelle nostre prospettive per il resto dell'anno fiscale 2025 e oltre".Il processo di, TFS, sulle borse indiane sta procedendo come previsto. Il completamento rimane previsto per la primavera, a seconda del mercato e di altre condizioni.