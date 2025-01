Energia: Pichetto a Tunisi per rafforzare partenariato su rinnovabili e sviluppo sostenibile

(Teleborsa) -si trova oggi a Tunisi per il lancio del progetto Terna Innovation Zone Tunisia (TIZ) e per la firma di un protocollo di intesa sullo sviluppo sostenibile.La visita - spiega la nota - avviene in una fase di intensa cooperazione tra i due Paesi. Nel campo dell’energia la recente firma a Romadella dichiarazione sul Corridoio meridionale dell’Idrogeno e dell’Accordo sulla transizione energetica tra il Ministro Tajani e l’omologo tunisino Nafti conferma l’impegno dell’Italia a sostegno del percorso diLa giornata prevede incontri bilaterali del ministro