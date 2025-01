Greenthesis acquista Energen Società Agricola per crescere nella produzione energetica

(Teleborsa) -, società dei rifiuti che ha lasciato Piazza Affari lo scorso anno dopo l' acquisizione da parte della tedesca PATRIZIA , hadella totalità del capitale sociale della società, proprietaria di un biodigestore finalizzato alla produzione di energia elettrica rinnovabile, con una potenza installata pari a 0,999 MWh, e situato nel Comune di Viadana (Mantova), in una posizione strategica data la sua prossimità con l'impianto di recupero agroalimentare gestito dalla società GTH Agromet, anch'essa di GreenthesisL'acquisizione permetterà die di integrare la filiera del recupero dei rifiuti agroalimentari già attiva nel gruppo. Non sono stati forniti i dettagli finanziari dell'operazione.Greenthesis parla di "" tra le due società allo scopo di ottimizzare la gestione dei flussi in entrata (in Energen) ed uscita (da GTH Agromet) del cosiddetto feedstock dei rifiuti agroalimentari, massimizzandone così la resa economica. L'attività della società neo-acquisita si esplica ad oggi in circa 8.000 MWh/anno di energia elettrica immessi in rete.