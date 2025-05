Svas Biosana, ricavi salgono a 32,7 milioni di euro nel primo trimestre

Svas Biosana

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie, ha chiuso ilconconsolidati pari a 32,7 milioni di euro, in crescita dell'14,3% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente (28,6 milioni).Tutte le linee di business del Gruppo hanno registrato una crescita solida Spiccano in particolare le performances a doppia cifra delle linee di business:, specializzata nella produzione e commercializzazione di dispositivi medici, custom pack e medicazioni avanzate che cresce del +33,3% su base annua;, attiva nella distribuzione di dispositivi medici specialistici nei mercati dell'Europa dell'Est, che ha segnato un incremento del +25% YoY;, attiva nella distribuzione di dispositivi medici specialistici nei mercati dell' Europa dell'Est, che ha evidenziato una crescita del +22,2% su base annua. La società segnala che il contributo, in termini di ricavi, generato dallenel primo trimestre 2025 è pari a 2,2 milioni."Siamoche confermano la validità e la resilienza del nostro modello di business, fondato su un'organizzazione solida, strategie industriali integrate e una visione di lungo periodo - ha commentato l'- Il Gruppo continua a crescere in maniera strutturata e sostenibile, facendo leva sulla sinergia tra le linee di business e sulla capacità di adattarsi con efficacia ad un contesto di mercato in continua evoluzione"."Tutte le nostre linee di business hanno contribuito in modo significativo al risultato finale, testimoniando la solidità operativa e una presenza sempre più consolidata nei mercati di riferimento - ha aggiunto - Questi risultati sono il frutto di un lavoro di squadra, della fiducia dei nostri clienti e della totale dedizione di tutte le persone del Gruppo., continuando a investire in innovazione tecnologica, qualità dei processi e internazionalizzazione, con l'obiettivo di rafforzare sempre più la nostra posizione competitiva sui mercati nei quali operiamo".