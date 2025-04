Webuild prosegue il buyback e acquista 111.000 azioni

Webuild

Società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, dal 7 all'11 aprile 2025, complessivamenteal prezzo medio di 2,6179 euro per azione, per unpari aAlla luce di quanto sopra, il numero complessivo di azioni proprie detenute dalla Società all'11 aprile è di 26.418.437 azioni proprie, pari al 2,596% del capitale sociale ordinario.Sul listino milanese, oggi, vigoroso rialzo per la, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,47%.