Pichetto Fratin firma Protocollo d’Intesa con la Tunisia per lo sviluppo sostenibile

(Teleborsa) - Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica,, nel corso della sua visita a Tunisi ha incontrato il Ministro dell’Agricoltura, delle risorse idriche e della pesca,Nell’occasione è stato firmato untra i due Ministeri per la cooperazione nel campo dello sviluppo sostenibile."L’accordo che firmiamo oggi - ha dichiarato il ministro Pichetto - ci permette diche ha già promosso importanti progetti nel campo dell’agricoltura sostenibile, l’adattamento ai cambiamenti climatici, la gestione delle risorse idriche e la promozione delle energie rinnovabili"."La- ha sottolineato il ministro dell’Ambiente - rappresenta uno dei Paesi prioritari del Piano Mattei, con un sostanzioso impiego di risorse e conoscenze italiane per la promozione di obiettivi comuni".La visita in Tunisia del ministro Pichetto Fratin si è conclusa con l’incontro con il Ministro dell’AmbienteI due ministri, che si erano già incontrati alla COP29 di Baku, hanno ribadito l’importante collaborazione dei due Paesi nel campo dello sviluppo sostenibile, la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici.