Studio Pagamenti, Cribis: le aziende che pagano con puntualità sono il 45,1 % del totale

(Teleborsa) - Nel quarto trimestre del 2024 leche pagano consono il 45,1% sul totale delle realtà italiane analizzate, in aumento dell’1,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il tempo medio di pagamento è pari a 65 giorni, in diminuzione rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (69 giorni). Calano i ritardi gravi oltre i 90 giorni (4,4%), con una riduzione dello 0,7%. È quanto emerge dalloaggiornato al 30 dicembre 2024 realizzato da, società del gruppo CRIF specializzata nel fornire informazioni, soluzioni e consulenza alle imprese.Lo Studio Pagamenti evidenzia inoltre differenze rilevanti per(le regioni del Nord Est sono più puntuali), settori merceologici (soffrono la ristorazione, il settore delle costruzioni e quello dell’industria alimentare) edelle aziende (le microimprese mostrano performance migliori in termini di pagamenti puntuali, ma registrano anche il più alto livello di ritardi gravi)."I dati del quarto trimestre 2024 confermano un miglioramento nella puntualità dei pagamenti delle imprese italiane, sintomo di una migliore gestione di cassa da parte di quest’ultime – ha dichiarato, amministratore delegato di CRIBIS –. Tuttavia, sebbene si registri un trend positivo a livello nazionale, persistono ancora marcate differenze tra le diverse aree geografiche del Paese. Le regioni del Nord continuano a mostrare performance migliori rispetto a quelle del Sud, che riscontrano difficoltà legate principalmente a fattori strutturali e a una minore disponibilità di liquidità. Lo scenario evidenzia tuttavia come le imprese stiano cercando di reagire a un contesto macroeconomico complesso, con i dati che mostrano una situazione stabile in progressivo miglioramento. Un trend che ci auguriamo possa proseguire anche nel 2025".Dall’analisi sulle macroaree geografiche ilrisulta ancora l’area più affidabile con il 53,1% di pagamenti puntuali, mentre le imprese del Sud e Isole mostrano un comportamento meno virtuoso con solo il 33% di pagamenti effettuati alla, e il 7,3% delle imprese che paga con grave ritardo, contro la media nazionale del 4,4%. Sui gradini più alti del podio Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, le cui imprese pagano con puntualità rispettivamente nel 54,8%, 54,7% e 53,6% dei casi, mentre ci sono maggiori criticità per Sardegna (32,7%), Calabria (27,6%) e Sicilia (27,4%).La differenza si riscontra anche nei ritardi oltre i: sono il 2,5% nel Nord Est (il Trentino è la regione più virtuosa con il 2,2%) e il 7,3% nell’area Sud e Isole (la Sicilia è la regione meno virtuosa con il 9,2%). Anche a livello di province si evidenziano queste differenze: le più puntuali sono quelle della Lombardia, Veneto, Piemonte, ed Emilia-Romagna, mentre all’ultimo posto troviamo Calabria e Sicilia.A livello diil comparto in maggiore difficoltà resta quello della ristorazione con il 7,7% delle imprese che paga oltre i 90 giorni. Seguono, entrambi in leggera ripresa rispetto al terzo semestre dello scorso anno, il settore delle Costruzioni (6%) e dell’Industria alimentare (4,9%), le industrie chimiche (1,9%), industria della carta e affini (1,8%) e industrie della gomma (1,8). Da segnalare inoltre che, rispetto al quarto trimestre del 2023, si osserva una riduzione dei ritardi oltre i 90 giorni del 3,3% per le Industrie della ceramica e del 3,1% per la GD/DO.Per quanto riguarda ledelle aziende coinvolte nello studio, le microimprese confermano una performance positiva nella classe di pagamento alla scadenza con una concentrazione del 46,3%, ma registrano anche il più alto livello di ritardi gravi (5%) rispetto alla media (4,4%). All’opposto, le medie aziende hanno meno ritardi oltre i 90 giorni (1,5%).