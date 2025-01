Brembo, nel 2024 i ricavi preliminari sfiorano 4 miliardi. Titolo accelera

Brembo

(Teleborsa) - "In uno scenario globale complesso, segnato dalle notevoli difficoltà del settore automotive in particolare in Europa",ha realizzato nel 2024, stabili rispetto ai 3.849,2 milioni del 2023. Anche ilpreliminare, che ammonta a 661,6 milioni, è in linea con il dato dell’anno precedente e con la guidance dichiarata al mercato, rappresentando il 17,2% dei ricavi., nonostante i tempi difficili per il settore”, ha commentato il. “La nostra forza risiede nella continua innovazione e nella passione delle nostre persone, che ogni giorno lavorano con grande impegno per mantenere il Gruppo all'avanguardia. Nel 2024 abbiamo continuato a investire per rafforzare la nostra presenza industriale a livello globale".I risultati consolidati del Gruppo saranno resi noti il prossimo 18 marzo, a seguito dell’approvazione del Bilancio annuale.Sulla scia dei risultati, il titoloaccelera, trattando in rialzo del 4,26%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che l'mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,29%, rispetto a +1,5% dell').Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 9,58 Euro. Rischio di discesa fino a 9,08 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 10,08.