Energia, Descalzi: "Problema sono dimensione investimenti e lunghi tempi autorizzativi"

Eni

(Teleborsa) - ", perché dobbiamo pensare al presente e anche al futuro,, che deve coprire la domanda, ma anche pensare a una necessaria trasformazione, di un'energia che abbia la minore emissione possibile. Questo è quello che si sta facendo in tutto il mondo". Questo il punto di vista espresso da, Amministratore delegato di, che ha preso parte alla tavola rotonda sull’energia durante"I tempi nel mondo dell'energia sono lunghi, perché sono legati a, - ha sottolineato Descalzi - soprattutto quando si parla di una nuova offerta, di nuove tecnologie. Parliamo ad esempio dell', dei, degli: tutto quello che è nuovo, soprattutto in Europa, e questo porta via molto tempo, ma soprattutto gli, perché non possiamo vivere di incentivi, soprattutto in un continente come quello europeo che ha margini fiscali praticamente nulli, il debito supera in quasi tutti i paesi europei il PIL di ogni Paese".Quindi chiaramente, ha bisogno di investimenti, ha bisogno di un futuro dove la, pensando sempre al presente, perché se non si pensa al presente, ma si pensa di lavorare solo per il futuro, si creano disoccupazione e povertà".Sullae la complessità geopolitica, Descalzi ha commentato: ", ma è anche chiaro che non possiamo vivere di timori, non possiamo pensare sempre di aver paura della Cina, dell'America, di chiunque. Dovremmo essere molto, dovremmo essere capaci di aprire nuove strade. Questaperché essere un solo Paese implica una omogeneità di pensiero, una capacità di lavorare insieme. E siccome, non un solo paese, come possono essere la Cina, gli Stati Uniti, la Russia, con una sola cultura, una sola lingua e soprattutto una catena di comando univoca, tutto questo rende le cose molto più difficili. Quindi in queste condizioni ci sono delle perdite di carico, delleche non ci fanno certo stare bene rispetto ai competitor, anche perché nel mondo energetico si vive di competizione. E dal mondo energetico derivano poi le infrastrutture, la sanità, l'alimentazione. Tutto è derivato dall'energia"."L'Europa ha ridotto il suo settore secondario, mentre il, quindi la parte commerciale, ma con una globalizzazione frammentata è chiaro che chi èsul terziario e, questo è quello che sta vivendo l'Europa, quindi più che avere paura degli altri bisogna avereo delle proprie