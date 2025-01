Generali, Donnet: questo team ha superato obiettivi di 3 piani consecutivi, lo farà ancora

Generali

(Teleborsa) - ", con membri senior, dall'alto standing, con una visione internazionale, competenti e indipendenti. Questo è il motivo per cui abbiamo raggiunto i nostri obiettivi". Lo ha affermato il CEO di, rispondendo alla domanda di un analista sul ruolo degli azionisti dissidenti, su cui non ha voluto commentare direttamente."Abbiamo raggiunto quanto previsto dal piano, che quando lo abbiamo presentato tre anni fa era descritto come ambizioso, e abbiamo superato il piano - ha spiegato - Questa squadra ha. Questo è il nostro lavoro, fare sempre meglio, e questo nuovo piano è molto ambizioso e creerà molto valore per tutti stakeholder, e sono fiducioso che supereremo gli obiettivi ancora una volta".