Radhakrishnan (Moody's): da trimestrali banche margini contenuti e nuovo impulso commissioni

Moody's

(Teleborsa) - Lemostreranno "", poiché dopo il taglio dei tassi della BCE attuato nella seconda metà dell'anno i margini di interesse netto saranno "contenuti nel quarto trimestre rispetto ai 9 mesi precedenti". Lo afferma Anand Radhakrishnan, Industry Practice Lead diper il settore bancario.Sebbene l'inflazione sia rimbalzata a poco più del 2%, si prevede che ulteriori tagli dei tassi nel 2025 daranno il via alla crescita in calo in Europa. "Ciò porterà a un'", sottolinea. Inoltre, si è osservato le banche "perseguire attivamente prodotti basati su commissioni nel 2024, in particolare nella distribuzione di prodotti di investimento e patrimoniali, nel private banking, nelle attività di intermediazione e trading e, di conseguenza, si prevede che i ricavi da commissioni cresceranno nel quarto trimestre del 2024 e oltre".Per quanto riguarda la crescita dei ricavi da interessi, "sebbene i margini potrebbero essere moderati, i tassi di interesse più bassi hannoe ci aspettiamo i primi effetti positivi di ciò negli utili del quarto trimestre del 2024 - dice Radhakrishnan - Guardando al futuro, si prevede che il reddito disponibile reale continuerà a crescere in Europa e sarà probabilmente il motore dei nuovi prestiti nel 2025, mentre le incertezze poste dalla minaccia di tariffe da parte dell'amministrazione Trump peseranno sui piani di investimento del settore aziendale e di conseguenza sui prestiti all'ingrosso".Sul fronte dell'efficienza operativa, "per contrastare gli effetti della contrazione dei margini di interesse netto sui profitti, la maggior parte delle banche ha intrapreso misure aggressive di efficienza operativa nel 2024, tra cui offshoring, nearshoring, ottimizzazione immobiliare e automazione - afferma l'esperto di Moody's - Si prevede che le iniziative di riduzione dei costi produrranno tra lo 0,5% e un enorme 5% per alcune banche nel quarto trimestre del 2024 (rispetto al quarto trimestre del 2023). Ci aspettiamo che questa tendenza continui nel 2025, con unache migliorano l'efficienza attraverso applicazioni in diverse aree bancarie come la ricerca e l'analisi del credito, l'automazione dei prestiti, i servizi ai clienti e la conformità".Infine, si conferma la solida qualità degli asset. "Mentre la maggior parte degli analisti si aspettava un deterioramento della qualità degli asset nel settore bancario nel 2024 come conseguenza degli elevati costi di indebitamento, ciò non si è materializzato enelle banche del Regno Unito e in Europa - commenta Radhakrishnan - I rapporti NPL e la quota di esposizioni di Fase 2 (esposizioni che mostrano un aumento significativo del rischio di credito) rimarranno probabilmente stabili nel quarto trimestre del 2024 rispetto ai trimestri precedenti. Più avanti nel 2025, i tagli dei tassi aumenteranno la capacità di rimborso dei mutuatari e di conseguenza è probabile un moderato miglioramento della qualità degli asset".