BCE, aspettative di inflazione a un anno sono aumentate per terzo mese consecutivo

(Teleborsa) - Lemediana per i prossimi 12 mesi nell'sono, mentre le aspettative di inflazione mediana per i tre anni successivi sono rimaste invariate. È quanto emerge dal Consumer Expectations Survey dellariferito al mese di dicembre 2024, il quale segnala anche che le aspettative di crescita del reddito nominale nei 12 mesi successivi sono rimaste invariate, mentre le aspettative di crescita economica nei 12 mesi successivi sono rimaste invariate.Il tasso mediano di inflazione percepita nei 12 mesi precedenti è aumentato a dicembre, per il secondo mese consecutivo, al 3,5%, dal 3,4% di novembre. Lenei 12 mesi successivi sono aumentate, per il terzo mese consecutivo, al 2,8% dal 2,6%. Le aspettative mediane di inflazione nei tre anni successivi sono rimaste invariate al 2,4% a dicembre. Le aspettative di inflazione negli orizzonti di un anno e tre anni sono quindi rimaste al di sotto del tasso di inflazione percepito in passato.L'di inflazione nei 12 mesi successivi è rimasta invariata, per il quinto mese consecutivo, al livello più basso da febbraio 2022. Mentre l'evoluzione generale delle percezioni e delle aspettative di inflazione è rimasta relativamente allineata tra i gruppi di reddito, le aspettative per i quintili di reddito più bassi sono state leggermente superiori a quelle per i quintili di reddito più alti. Gli intervistati più giovani (di età compresa tra 18 e 34 anni) hanno continuato a segnalare percezioni e aspettative di inflazione inferiori rispetto agli intervistati più anziani (di età compresa tra 35 e 54 anni e 55 e 70 anni), sebbene in misura minore rispetto agli anni precedenti.Le aspettative di crescita deldei consumatori nei prossimi 12 mesi sono rimaste invariate all'1,1% a dicembre. Le aspettative di crescita del reddito del quintile di reddito più basso sono aumentate più delle aspettative di tutti gli altri quintili di reddito, ampliando il divario positivo con gli altri quintili emerso nei mesi precedenti. La crescita dellapercepita nei precedenti 12 mesi è rimasta invariata al 5,2% a dicembre, così come la crescita della spesa nominale prevista nei successivi 12 mesi al 3,5%.Le aspettative diper i successivi 12 mesi sono rimaste stabili a dicembre, attestandosi a -1,3%. Le aspettative per il tasso di disoccupazione nei prossimi 12 mesi sono scese al 10,5%, dal 10,6% di novembre. I consumatori hanno continuato ad aspettarsi che il futurofosse solo leggermente superiore al tasso di disoccupazione attuale percepito (9,9%), il che implica un mercato del lavoro sostanzialmente stabile.I consumatori si aspettavano che ilaumentasse del 2,9% nei prossimi 12 mesi, invariato rispetto a novembre. Le famiglie nel quintile di reddito più basso hanno continuato ad aspettarsi una crescita maggiore nei prezzi delle case rispetto a quelle nel quintile di reddito più alto (rispettivamente 3,5% e 2,7%). Anche le aspettative per ia 12 mesi sono rimaste invariate, al 4,6%, il loro livello da ottobre 2024. Come nei mesi precedenti, le famiglie con il reddito più basso si aspettavano i tassi di interesse sui mutui più alti a 12 mesi (5,2%), mentre le famiglie con il reddito più alto si aspettavano i tassi più bassi (4,0%).