EdiliziAcrobatica, perfezionata l'acquisizione dell'80% di Verticaline

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) -, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza e quotata su Euronext Growth Milan, hadell'operazione didel capitale sociale della società"Siamo assolutamente fieri e soddisfatti del perfezionamento di questa operazione di acquisizione che, siamo certi, consentirà ad Acrobatica di proseguire e rafforzare quel percorso di crescita che non si è mai fermato dal giorno in cui è stata fondata 31 anni fa - ha detto l'- Data la capacità espressa dalla società sul territorio sono certa che quest'acquisizione determinerà un importante valore aggiunto all'espansione del nord-est".Verticaline ha registrato al 31 dicembre 2023per 1,42 milioni di euro, con unpari a 0,26 milioni di euro (18,3% sui ricavi), un utile netto di 0,18 milioni di euro (12,7% sui ricavi), e un totale attivo pari a 1,3 milioni di euro. La PFN al 31 dicembre 2023 era di 0,14 milioni di euro.In base all'accordo vincolante e come già comunicato il 23 dicembre 2024, la società hadel prezzo di acquisto complessivo pattuito pari a 1.000.000 euro.