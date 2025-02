Eventi e scadenze: settimana del 3 febbraio 2025

Lunedì 03/02/2025

Tyson Foods

Martedì 04/02/2025

Estee Lauder

Ferrari

Intesa Sanpaolo

Mattel

Merck

Nintendo Co., Ltd

Paypal

PepsiCo

Pfizer

Racing Force

Spotify Technology

Western Union

Mercoledì 05/02/2025

Alibaba

Anima Holding

Banca MPS

Deutsche Boerse

Fineco

Ford Motor

Harley-Davidson

MetLife

Seco

T.RowePrice

Walt Disney

Giovedì 06/02/2025

Amazon

Astrazeneca

Banca Mediolanum

Banca Popolare di Sondrio

BPER

Bristol Myers Squibb

Credem

Eli Lilly

Expedia

Honeywell International

Kruso Kapital

Next Re

Philip Morris International

Piquadro

Ralph Lauren

Thomson Reuters

Yum! Brands

Venerdì 07/02/2025

Banca Sistema

Buzzi

Iveco

Nusco

(Teleborsa) -- Vertice OPEC Plus a Vienna- Varsavia - Riunione informale dei ministri degli affari esteri- Varsavia - Riunione informale dei ministri della Competitività (mercato interno e industria)- Questioni di Economia e Finanza- Riva del Garda - 49ª edizione della manifestazione internazionale di riferimento per il settore Ho.Re.Ca. Quattro aree tematiche, Contract & Wellness, Renovation & Tech, Food & Equipment e Beverage e le aree speciali Solobirra,RPM Riva Pianeta Mixology e Spazio Vignaiolo, dedicate alla valorizzazione della birra artigianale, del bere miscelato e del turismo del vino- Università di Bologna - Nona Conferenza nazionale sulla Cybersecurity alla quale parteciperanno figure di rilievo del mondo accademico, istituzionale e imprenditoriale, tra cui Luca Tagliaretti, Direttore Esecutivo dell'ECCC (European Cybersecurity Competence Centre) e di Bruno Frattasi, Direttore Generale di ACN- Immatricolazioni di gennaio a cura del Ministero dei Trasporti- Palais d'Egmont, Bruxelles - I leader dell'UE discuteranno di difesa europea. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, è stato invitato per la colazione e il primo ministro del Regno Unito, Keir Starmer, per il pranzo. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà all'incontro. Seguirà conferenza stampa dei Presidenti del Consiglio europeo, Antonio Costa, della Commissione Ursula von der Leyen e del Primo Ministro polacco Donald Tusk in qualità di presidente di turno della Ue09:30 -- Università Bocconi, Milano - Convegno organizzato dalla Direzione di Coordinamento metropolitano di Milano dell'INPS con la collaborazione dell'Università Bocconi. Partecipano, tra gli altri, il ministro Alessandra Locatelli (videomessaggio), il presidente dell'INPS, Gabriele Fava e il Rettore dell'Università Bocconi, Francesco Billari10:00 -- Paniere dei prezzi al consumo - anno 202510:30 -- Fiumicino - Alla conferenza Stampa di ITA Airways interverranno, tra gli altri, Sandro Pappalardo (Chairman ITA Airways), Joerg Eberhart (CEOP ITA Airways), Carsten Spohr (CEO Deutsche Lufthansa)11:00 -- Palazzo Piacentini, Roma - il Ministro Adolfo Urso presiederà la cerimonia di presentazione e annullo filatelico del francobollo ordinario dedicato a Invitalia. Il francobollo appartiene alla serie tematica "Le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy". Saranno presenti, tra gli altri, l'AD di Invitalia, Bernardo Mattarella, e il responsabile Filatelia di Poste Italiane, Giovanni Marchetti11:00 -- Palazzo Spada, Roma - Alla Cerimonia di presentazione della relazione sull'attività della giustizia amministrativa, sarà presente il Presidente Sergio Mattarella14:00 -- Sede di via della Superba - Strada ex-Ilva, Genova - All'evento di inaugurazione di IREN prenderanno parte, tra gli altri, Gianluca Bufo (AD IREN), Fabio Giuseppini (AD IRETI), Antonio Segalerba (Sindaco di Genova) e Marco Bucci (Presidente Regione Liguria)16:00 -- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo17:00 -- Palazzo Mezzanotte, Milano - Titolo: "Profili delle nuove generazioni, crescita e apertura del capitale: i passaggi chiave per il futuro e la competitività delle imprese familiari". Interverranno, tra gli altri, Francesco Billari (Rettore Università Bocconi), Cristina Bombassei (Presidente AIDAF) e Barbara Lunghi (Head of primary markets Borsa Italiana)- Borsa di Shanghai chiusa per festività- Regolamento Medio-Lungo- Risultati di periodo- Bilancio finanza pubblica della Francia09:30 -- Palazzo Madama, Torino - Importante occasione di confronto sulle sfide e opportunità della sostenibilità e della transizione ecologica. Interverranno autorevoli esperti e rappresentanti del settore, tra cui Luca Dal Fabbro (Presidente Iren) e Stefano Lo Russo (Sindaco di Torino)11:00 -- Stazione di Napoli Afragola - Conferenza stampa di presentazione dei ritrovamenti archeologici rinvenuti nei cantieri della linea AV/AC Napoli - Bari11:00 -- Nuovo appuntamento, in streaming, del ciclo di incontri "Italia 2025: Persone, Lavoro, Impresa", piattaforma di dialogo con i massimi esponenti del mondo delle istituzioni, della finanza e dell'impresa, promossa da PwC Italia con il gruppo editoriale GEDI11:30 -- Ministero della Salute, Roma - Evento organizzato da Angelini Pharma e The European House - Ambrosetti durante il quale verrà presentato il Rapporto "La salute mentale come motore della crescita socio-economica dell'Italia". Interverranno, tra gli altri, i ministri Schillaci e Calderone (in attesa di conferma), il DG dell'Istat e il CEO di Angelini Industries15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call con analisti finanziari - CDA: Risultati consolidati del IV trimestre e dell’esercizio 2024- CDA: Approvazione dei risultati consolidati relativi all’esercizio 2024 e proposta di destinazione dell’utile d’esercizio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo17:00 -- Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati consolidati relativi all’esercizio 2024 con il CEO, Carlo Messina- Ita-coin08:30 -- Le Commissioni Affari esteri di Camera e Senato svolgono l'audizione del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sugli esiti dello scorso Consiglio affari esteri dell'Unione europea09:00 -- 34 edizione del convegno annuale del Sole 24 Ore che metterà sotto esame tutte le novità fiscali di quest’anno. Interverranno, tra gli altri, Maurizio Leo, Viceministro dell'economia e delle finanze e Vincenzo Carbone, Direttore Vicario Agenzia delle Entrate11:00 -- Associazione Civita, Roma - Conferenza stampa Assaeroporti dedicata all'Airport Day, importante iniziativa su scala nazionale. Interverranno, tra gli altri, il Vice Presidente del Consiglio e Ministro Matteo Salvini, il Presidente dell'ENAC Pierluigi Di Palma, l'AD di SACE Alessandra Ricci, il Delegato del Presidente Confindustria ai Trasporti Leopoldo Destro e il Presidente di Assaeroporti Carlo Borgomeo12:00 -- Conti dei beni e servizi ambientali (Anni 2016-2022)18:00 -- Campus SDA Bocconi, Milano - Appuntamento annuale dedicato alle imprese italiane che si distinguono per l’eccellenza nel creare valore economico, tecnologico, umano, sociale e ambientale, promosso da SDA Bocconi School of Management con Banca Mediolanum, PwC Italia, Elite, Jefferson Wells, Fondazione Umberto Veronesi, Radio Deejay e Havas PR- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione dei risultati alla comunità finanziaria - CDA: Approvazione risultati preliminari esercizio 2024- CDA: Approvazione risultati di bilancio 2024- Risultati di periodo- CDA: Approvazione risultati relativi all’esercizio 2024- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Pubblicazione dei Ricavi e del Gross margin % consolidati al 31 dicembre 2024- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Temi di discussione08:45 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, in merito all'indagine conoscitiva sull’individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto, svolge l'audizione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso09:15 -- Tavola rotonda virtuale per la presentazione del "UBS Global Entrepreneur Report 2025", durante la quale gli esperti di UBS GWM discuteranno le aspettative degli imprenditori sugli investimenti futuri, i piani di assunzione e l'impatto dell'intelligenza artificiale, nonché le principali preoccupazioni e le prospettive dei rispettivi settori09:30 -- Aula de Carli, Via Giovanni Durando, Milano - Convegno di Osservatori Digital Innovation di presentazione dei risultati della Ricerca dell'Osservatorio Artificial Intelligence per presentare i numeri del mercato in Italia nel 2024, le progettualità più diffuse e le principali novità tecnologiche11:00 -- Palazzo Piacentini, Roma - Primo meeting nazionale dei Giovani dei Marchi Storici. Partecipano, tra gli altri, Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy e Massimo Caputi, presidente Associazione Marchi Storici d'Italia11:00 -- Le strutture residenziali socio- assistenziali e socio-sanitarie (Al 1° gennaio 2023)11:15 -- "The Mall", Milano - Conferenza stampa di TESYA per la presentazione dei piani di sviluppo di Alayan nel mercato del Sud Europa, con un focus su obiettivi, strategie e investimenti. Interverranno, tra gli altri, Pierre-Nicola Fovini (DG del Gruppo TESYA e Presidente di Alayan) e Vincent Albasini (AD di Alayan)13:00 -- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Approvazione risultati economici individuali e consolidati al 31/12/2024 e proposta di destinazione dell’utile d’esercizio- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Approvazione dei dati preliminari individuali e consolidati al 31.12.2024- CDA: Approvazione dei risultati preliminari consolidati del Gruppo BPER relativi all’esercizio 2024- Risultati di periodo- CDA: Approvazione dei risultati preliminari individuali e consolidati al 31.12.2024- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione risultati e conference call- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- CDA: Informativa relativa ai dati di fatturato e alla posizione finanziaria netta del Gruppo Piquadro al 31/12/2024- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo18:00 -- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati consolidati al 31.12.2024 - Relatori: Mario Alberto Pedranzini, Consigliere delegato e Direttore generale e Massimo Perona, Chief Financial Officer- Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Le riserve ufficiali della Banca d'Italia10:00 -- Via della Fiamme Gialle, Ostia Lido - Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, sarà all'inaugurazione dell'anno accademico della Scuola di Polizia Economico Finanziaria11:00 -- Palermo - Il Presidente Sergio Mattarella sarà alla Cerimonia di inaugurazione dell'Anno giudiziario del Consiglio della Giustizia Amministrativa11:00 -- Le aziende agrituristiche in Italia (Anno 2023)- Comunicazione BOT- CDA: Approvazione dei risultati al 31 dicembre 2024- Appuntamento: Conference call sui risultati al 31 dicembre 2024- CDA: Preconsuntivo bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Risultati del IV trimestre e risultati preliminari dell’esercizio 2024- CDA: Preconsuntivo bilancio08:30 -- Appuntamento: Conference call dei risultati consolidati del Gruppo BPER al 31 dicembre 2024. Speaker Gianni Franco Papa, Amministratore Delegato